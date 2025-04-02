18/03/2025 15:54

【大國博弈】美商務部據報禁用DS，中方：反對泛化國安概念

《經濟通通訊社18日專訊》早前《路透》引述知情人士消息，美國商務部各部門最近幾周通知工作人員，中國人工智能（AI）模型深度求索（DeepSeek）已被禁止在其政府設備上使用。今日下午中國外交部舉行例行記者會，發言人毛寧就此回應稱，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。



據路透社報道，美國商務部向其員工發出的電郵寫道：「為了幫助保證商務部信息系統的安全，所有政府提供的設備全面禁止訪問DeepSeek。」「請勿下載、查看、訪問任何與DeepSeek相關的應用程序、桌面應用程序或網站。」



國產低成本AI模型DeepSeek今年1月橫空出世，吸引全球關注，並引發股票市場的大幅拋售，因投資者擔心美國在AI領域的領先地位受到威脅。早前美國官員和國會議員已就DeepSeek對數據隱私和敏感政府信息的威脅表示擔憂，許多州份已禁止在政府設備上使用該模型。(ry)