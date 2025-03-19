18/03/2025 11:09

【ＡＩ】蘇州：爭取基金資源支持AI芯片產業發展，推動兼併重組

《經濟通通訊社18日專訊》蘇州市工業和信息化局近日《蘇州市加快發展AI芯片產業的若干措施(徵求意見稿)》公開徵求意見。意見稿提到，充分用好人工智能產業專項母基金，重點投向本土擁有關鍵核心技術、發展潛力大的AI芯片創新型企業，撬動社會資本投向AI芯片領域，支持AI芯片企業原始創新和成果轉化。加強與國家、省集成電路產業投資基金對接，爭取各級基金資源支持蘇州市AI芯片產業發展。重點支持AI芯片領域專精特新企業、高新技術企業進入上市後備企業庫，實施重點培育。積極落實集成電路企業稅收優惠政策。



《意見》還指出，做強骨幹核心企業。聚焦GPU通用型芯片、ASIC專用型芯片、FPGA半定製化芯片、存算一體芯片、硅光芯片等重點方向，加大招商力度，加快引育一批帶動性強的優質項目、頭部企業，對重點項目在空間保障、場地建設、人才引進等方面予以綜合支持。推動AI芯片企業通過兼併重組等方式提升資源整合能力，向產業鏈上下游布局拓展業務，對優質AI芯片企業開展併購重組，鼓勵縣級市(區)對企業實施兼併重組給予獎勵。(jq)