18/03/2025 11:55

【ＡＩ】智己汽車、斑馬智行、餓了麼聯合發布AI座艙產品

《經濟通通訊社18日專訊》3月17日，智己汽車攜手阿里巴巴旗下斑馬智行、餓了麼等板塊行業首發「IM AIOS生態座艙」，並將於4月正式進入落地階段。該座艙深度融合阿里前沿AI技術及生態資源，首次將阿里生態服務以AI Agent形式落地，開創「No Touch & No App」的人車交互模式。



據介紹，不同於以往的App或者小程序「上車」，依託智己與斑馬智行聯合研發的開放式語音大模型和AI交互智能體，IM AIOS生態座艙可通過自然語言交互與AI Agent集群協作，串聯起更多生態和App。例如，與餓了麼首創的「AI外賣」功能，可實現語音點餐、車到餐至。即將於4月發布的全新智己L6將成為業內首款上車「AI外賣」的智能轎車。



智己汽車是上汽集團、張江高科和阿里巴巴合作開發的高端智能電動汽車品牌，斑馬智行母公司斑馬網絡技術有限公司是阿里與上汽合資成立的企業，餓了麼則是阿里旗下生活服務平台。(jq)