18/03/2025 16:40

《聚焦人幣》人幣即期收升172點子報7.2216，創逾四月高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2216，較上個交易日4時30分收盤價升172點子，創2024年11月11日以來逾四個月新高，全日在7.2211至7.2369之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升28點子，報7.2232。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1733，較上個交易日跌45點子，和市場預測偏離631點。



​​​​​​交易員表示，隔夜美元調整助力緩和人民幣的外部壓力，但7.22附近逢低購匯需求不減，若無外部進一步指引，人民幣短期料延續區間走勢。



高盛最新觀點認為，儘管中國遭遇兩次10%的關稅加徵，但人民幣中間價保持平穩，預計中國當局將通過其他措施來抵消關稅的不利影響。今年晚些時候若中美領導人會面，人民幣甚至可能走強，將6-12個月的人民幣匯率預測從之前的7.40上調至7.35。



瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤最新報告指出，考慮到來自國內及國外的經濟增長壓力，預計中國政府可能需要在年內進一步加碼政策支持，以實現增長目標。(jq)