18/03/2025 11:53

【ＡＩ】深圳首批4條AI巴士線路已常規化運營，據報香港擬引入

《經濟通通訊社18日專訊》據《深圳特區報》報道，自2024年8月啟動首條自動駕駛公交線路試運營以來，深圳已實現首批4條「AI公交」線路常規化運營。目前「AI公交」線路主要覆蓋前海各大重點區域，乘客可通過「深巴出行」App免費預約乘搭擁有最新自動駕駛技術的「AI公交」。下一步，深圳巴士集團將在福田等深圳各區陸續開行更多「AI公交」線路。



報道還提到，「AI公交」的示範應用為全球智慧交通發展提供了「深圳方案」。截至目前，已有100多個來自全球各國和地區的參觀交流團，到深圳學習交流自動駕駛公交發展模式，而且「香港交通署已計劃引入前海自動駕駛公交」。



報道引述深圳巴士集團相關負責人介紹，該4條「AI公交」線路至今已累計運送乘客41874人次，載客里程達到3.24萬公里，安全運營超過200天。作為AI技術在城市交通典型場景應用的創新實踐，深圳「AI公交」是將人工智能技術深度融入公共交通系統，集成L4級無人駕駛系統，嵌入智能調度系統，融合了5G車路協同、多傳感器融合感知、高精地圖定位等前沿科技，實現毫秒級路況響應與精準決策。(sl)