18/03/2025 15:08

【ＡＩ】AMD：預計今年底中國ISV合作夥伴增至170家

《經濟通通訊社18日專訊》美國芯片巨頭超微半導體(AMD)今日在北京舉行「ADVANCING AI」AMD AI PC創新峰會，展示其在中國AI PC生態系統中的強勁發展勢頭。AMD董事會主席兼首席執行官蘇姿丰(Lisa Su)出席峰會並致辭。



據《新浪科技》報道，峰會上AMD重點介紹了其遊戲產品組合中的新產品，包括剛剛發布的用於遊戲筆記本的銳龍9000HX系列處理器，以及面向台式機發燒友的AMD銳龍9 9950X3D處理器。此外，AMD還強調了其與合作夥伴和社區一起推動中國AI PC生態系統發展的承諾。自2024年3月啟動以來，AMD中國AI應用創新聯盟的ISV(獨立軟件供應商)合作夥伴目前已有超過100家，並預計將在2025年底達到170家。



蘇姿丰昨日到訪了聯想集團北京總部，是其今年首次訪華行程中到訪的第一家科技企業。據報之後蘇姿丰還會出席下周一(24日)舉行的中國發展高層論壇。(sl)