18/03/2025 16:22

《行業數據》內地2月遊戲市場收入環比降10%，同比增12%

《經濟通通訊社18日專訊》中國音數協遊戲工委公布2月中國遊戲產業月度報告指，部分頭部產品春節相關活動熱度更集中於上月，導致本月遊戲收入出現下滑。2025年2月，中國遊戲市場收入279.35億元(人民幣．下同)，環比下降10.11%，同比增長12.30%。



其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入208.42億元，環比下降9.26%，同比增長14.18%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入56.59億元，環比下降15.17%，同比增長0.29%。



中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入235.88億元，環比下降8.06%，同比增長16.13%；中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入15.05億美元，環比下降10.12%，同比增長11.79%。(sl)