18/03/2025 13:19

【外圍經濟】印尼股市暴跌7%，一度暫停交易

《經濟通通訊社18日專訊》印尼股市周二（18日）開市後下跌，暴跌5%後，觸發暫停交易的機制，股市全面暫停交易。恢復開市後繼續下跌，跌幅擴大至7%。



印尼最大數據中心營運公司PT DCI Indonesia和印尼地熱能源公司PT Barito Renewables Energy是拖累印尼股市指數的主要個股，前者開市後很快就下跌至20%的跌停幅度，後者則重挫15%。



Timefolio Asset Management投資組合經理Nigel Peh表示，開齋節假期來臨之際，市場擔心消費性公司和銷售疲軟，因為許多當地人減少了可自由支配的支出。通貨緊縮和疲軟的家庭支出數據亦令市場承壓。(rc)