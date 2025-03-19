19/03/2025 17:23

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社19日專訊》市場除等待聯儲局即將公布的議息會議結果，亦關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。美股三大指數昨日收市報跌。道指跌260.32點或0.62%，報41581.31點；標普500指數跌60.46點或1.07%，報5614.66點；納指跌304.55點或1.71%，報17504.12點。港股方面，恒生指數收市報24771，升30點或0.1%，成交2719億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表演講。20日凌晨2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定和政策聲明；2:30am，美聯儲主席鮑威爾召開記者會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.5%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4.5%。4:00am，美國公布1月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：萬國數據(US.GDS)、金山雲(US.KC)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)