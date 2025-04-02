19/03/2025 14:42

【大國博弈】禾賽股份：有關沽空報告毫無依據，反對涉軍業務指控

《經濟通通訊社19日專訊》沽空機構藍鯨資本(Blue Orca Capital)發表研究報告，指禾賽科技涉嫌隱瞞與中國軍方關係，試圖逃避美國指其作為「中國軍方公司​​」的指控；報告同時指禾賽財務狀況失實，建議對在美國上市的禾賽股份進行沽空操作。禾賽股份隔晚ADR挫近8%。



禾賽科技向內媒回應表示，公司已關注到有關報告，強調禾賽始終秉持嚴格的商業道德標准與合規要求，公司強烈反對有關指控，並認為其毫無依據。



藍鯨資本稱，發現了確鑿的照片和影片證據，證明中國軍用車輛配備了禾賽激光雷達系統，但禾賽曾多次向投資者指其激光雷達產品僅供民用，公司不會向任何國家的任何軍方出售產品，禾賽在美國法庭上也作出同樣的陳述，並聲稱不能向中國軍方出售產品，因為激光雷達並不適合甚至不可能用於軍事用途。報告認為，禾賽一直在向投資者和美國當局說謊。



去年1月禾賽遭美國列為「中國軍方公司」，禾賽強烈回應甚至起訴美國國防部，要求將其從名單中除名。報告認為禾賽幾乎肯定會輸掉官司，禾賽的美國客戶包括通用汽車旗下Cruise和亞馬遜都擁有軍事合同，如果這些客戶繼續從禾賽購買產品，涉及的合同將面臨風險，相信禾賽很快就會失去美國業務。(ey)