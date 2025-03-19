19/03/2025 14:32

【特朗普新政】特斯拉屢被燒車，白宮斥國內恐襲，FBI出手徹查

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯邦調查局(FBI) 周二（18日）表示，正在調查「數起」特斯拉充電站和經銷商遭到破壞的事件，包括拉斯維加斯和堪薩斯城發生的兩宗火警。



消息指，馬斯克與特朗普政府的密切關係，令特斯拉成為政治仇恨目標。特朗普總統上周表示，他將把針對特斯拉的暴力行為視為國內恐怖主義。共和黨議員也呼籲國會調查這些事件，並協助FBI和司法部確保肇事者遭到起訴。



FBI表示有幾個州發生了類似事件，該機構正在與聯邦、州和地方執法部門協調收集信息。其中拉斯維加斯警方表示，一個展廳和服務中心的至少5輛特斯拉汽車受損，其中兩輛被燒。



官員們表示，現場應該使用了火器和簡易爆炸裝置，展廳正面還被噴上了「抵制」字樣。堪薩斯城還發生了數輛Cybertruck著火事件，可能為縱火案，FBI也正在調查。此外，西雅圖發生一起Cybertruck疑被縱火事件。



*溫哥華以安全為由要求特斯拉退出車展*



在與美國爆發關稅戰的加拿大，於周三舉行的溫哥華國際車展，亦以安全問題為由，要求特斯拉退出。其執行董事Eric Nicholl發布聲明稱，有關決定主要是要保障與會者、參展商和工作人員的安全，確保人們盡情享受車展的積極元素。(jf)

