19/03/2025 08:41

【開市Ｇｏ】普京回絕停火30日，小米績勝預期，智駕出海受挑戰

2025年3月19日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，納指跌逾300點。市場等待聯儲局即將公布的議息會議結果外，亦關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的通話，能否結束三年多的俄烏衝突。道指收市跌260點或0.62%，報41581；標普500指數跌60點或1.07%，報5614；納指跌304點或1.71%，報17504；納斯達克中國金龍指數跌0.18%，報8389。



2、普京回絕特朗普有關在烏克蘭全面停火30天的建議，只同意限制俄軍對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，同時還要求美國及其他國家停止向基輔提供武器和情報。另外，美俄雙方同意開始就「黑海海上停火、全面停火及永久和平」進行談判。



3、貨幣市場在美聯儲利率決議公布前夕下調年內減息押注，市場普遍預計儲局周三將維持利率不變，年內料僅降息兩次，且要等到下半年。



4、日本央行周三料維持利率不變，市場將關注央行行長植田和男是否會透露對下一步行動時機的任何暗示。



5、德國劃時代的財政支出法案獲得聯邦議會通過，將送交參議院周五表決。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟必須在2030年前加強防務並具備防禦自身的能力。



6、美銀3月調查顯示，更多全球基金經理做多中國科技股，熱度追平加密貨幣。看好中國經濟的受訪者比例也出現上升。



7、沽空機構Blue Orca Capital發表研究報告，指禾賽科技涉賺隱瞞其與中國軍方的關係，試圖逃避美國指其作為「中國軍方公司​​」的指控；禾賽科技美股股價一度急跌約12%。





【焦點股】



長和系：長和(00001)、長建(01038)、長實(01113)

- 據《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平對長和未經監管部門同意就出售巴拿馬運河港口感到憤怒，北京原打算用該港口問題作為與特朗普政府討價還價的籌碼。



小米(01810)

- 小米公布去年第四季經調整純利按年升69.4%至83.16億人民幣，遠超市場預期的65.36億人民幣；期內收入按年升48.8%至1090億人民幣。



小鵬(09868)

- 去年虧損收窄至57.9億人民幣，2023年同期為虧損103.8億人民幣；經調整虧損55.5億人民幣，2023年同期為94.4億人民幣。

- 預期今年第一季度汽車交付量將介乎9.1萬至9.3萬輛，按年增加超過3倍。



智能駕駛概念：速騰聚創(02498)、地平線(09660)、黑芝麻(02533)

- 沽空機構指控激光雷達巨頭禾賽科技涉賺隱瞞其與中國軍方的關係。



聯通(00762)

- 去年純利按年升10.1%至206.1億人民幣，建議派發每股末期股息15.62分人民幣。



美圖(01357)

- 去年純利按年升1.13倍至8.05億人民幣，派發末期息5.52港仙。



貝殼(02423)

- 去年純利跌30.8%至41億元人民幣，派息12美仙。



福耀玻璃(03606)

- 擬對美國子公司增加投資4億美元，建設汽車級浮法玻璃生產線。

- 去年盈利升33.2%至約74.97億人民幣，派末期股息每股1.8元，較上財年派息1.3元增加38.5%。



比亞迪(01211)

- 與布雷博和倍耐力就匈牙利工廠簽訂合同。



奧園(03883)

- 預計2024財年股東應佔溢利不超過5000萬元人民幣。



周大福創建(00659)

- 逾10億元購盈立證券母企44%股權，財富管理業務擴大至股票、指數期權、期貨等產品。





【油金報價】



紐約期油下跌1.0%，報每桶66.9美元



布蘭特期油下跌0.7%，報每桶70.56美元



現貨金上漲0.01%，報每盎司3032.4美元，高見3038美元歷史新高



紐約期金上漲1.2%，報每盎司3040.8美元