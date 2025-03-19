19/03/2025 15:33

【ＡＩ】三星電子CEO為股價下跌道歉，承諾加強競爭力

《經濟通通訊社19日專訊》三星電子行政總裁韓鐘熙周三就最近股價下跌道歉，並表示將繼續努力，重新獲得市場領導地位。



他在股東大會上表示，由於公司難以適應快速發展的人工智能(AI)半導體市場，去年在智能手機、電視、家電等核心領域未能確保主導競爭力。他表示高管和員工都非常清楚滿足市場對盈利，以及技術競爭力預期的重要性，並將盡最大努力提高核心技術，並提供堅實的財務業績，以恢復投資者的信心。



去年，三星的股價從2024年初的8萬韓元左右下跌到年末的5.5萬韓元左右。外國投資者自去年8月以來連續7個月淨拋售三星股票。該公司在旗艦半導體領域的表現平平，特別是未能利用人工智能驅動的高頻寬記憶體(HBM)熱潮。(rc)