19/03/2025 16:01

【美國議息】聯儲局即將公布利率決策，投資者削減減息押注

《經濟通通訊社19日專訊》在經濟和政治因素複雜的背景下，投資者正削減對美國減息的押注。



就在1周前，美國短期期貨市場對應2025年再減息近3次，每次25個基點的押注，其中首次減息最早可能在6月。不過，如今距離聯儲局周三（18日）發布利率決策還有幾個小時之際，市場押注變成今年僅減息兩次，首次減息要等到下半年。



*聯儲局及投資者應對棘手環境*



分析認為，聯儲局決策者以及投資者都在應對一個棘手的環境。一方面，美國經濟仍在增長，而通脹率儘管高於央行官員的理想水平，但似乎正在得到控制。這表明在進一步減息時應保持謹慎。



與此同時，消費者信心正在惡化，市場擔憂特朗普的高關稅貿易政策將導致經濟停滯，並令通脹重燃。這些擔憂引發最近幾周美股和其他風險資產的大跌，並推動基準美國國債孳息率跌至幾個月來的最低水平。(rc)