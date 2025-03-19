19/03/2025 11:44

【ＡＩ】浙江對全省幹部開展人工智能通識及應用培訓，為期4個月

《經濟通通訊社19日專訊》人工智能通識及應用網絡專題培訓18日在浙江省委黨校正式開班，此次專題培訓由浙江省委組織部會同省委黨校等單位共同研究謀劃，以提升全省幹部的人工智能素養。此次培訓時間為3月到6月，為期4個月，共開展10期教學。



每期課程將邀請一位專家學者或創新企業家授課，從通用知識、產業應用、相關政策、企業案例等方面，深度解讀人工智能相關知識，詳細講解DeepSeek等人工智能大模型的使用方法，幫助全省幹部了解人工智能的戰略布局和宏觀政策，結合浙江實際找準產業應用的切入點。



開班第一課由中國工程院院士、之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅講授，他以「從DeepSeek看全球人工智能發展趨勢」為題，全面分析了全球人工智能的發展趨勢、行業應用和產業生態。培訓班採用「線上+線下」的形式，在浙江省委黨校設主會場，各市委黨校設分會場，還通過浙江領導幹部網絡學院，面向全省各級幹部同步開展線上直播授課。參加開班第一課線上學習的共有29.6萬人。



此前，浙江多地已先行開展對幹部的人工智能專題培訓。3月3日，寧波北侖區舉辦DeepSeek人工智能培訓會，全區70餘家機關單位、街道以及政協委員、企業代表共計200餘人參加。會上，浙江大學軟件學院副教授張金山詳細介紹了DeepSeek全系列模型的功能特點及其應用前景。(ew)