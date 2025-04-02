19/03/2025 14:12

【大國博弈】商務部王受文晤百事董事長，就中美經貿關係等交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文18日在京應約會見美國百事公司董事長兼首席執行官龍嘉德。雙方就中美經貿關係、百事公司在華業務等進行了交流。



*王受文：促消費等措施為百事等外企帶來更多機遇*



王受文表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，穩定、健康、可持續的中美經貿關係符合兩國根本利益，也將惠及全球企業。今年的政府工作報告提出2025年經濟增長5%的目標，中方對實現這一目標充滿信心。中方出台了一系列擴內需、促消費的政策措施，這將為包括百事在內的外資企業帶來更多機遇。王受文還就美單邊對華加徵關稅等問題闡明中方立場。



龍嘉德表示，受益於中方促消費政策，百事在華食品和飲料業務快速增長，將加大在華投入、深耕中國市場。百事作為美工商界的一員，願為美中關係健康穩定發展發揮建設性作用。