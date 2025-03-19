19/03/2025 14:04

中石化油服：料全球原油需求保持增長，今年盡快實現分紅

《經濟通通訊社19日專訊》中石化油服(01033)(滬:600871)執行董事兼總經理張建闊在業績發布會上表示，油服行業景氣度有望延續，展望2025年，全球原油需求仍將保持增長，預計全年布倫特原油均價為每桶65-75美元。他又指，中國油氣對外依存度依然保持高位，能源安全面臨長期挑戰，油氣勘探開發投資力度仍將不減，將給油服公司提供市場支撐。



他表示，全年計劃國內新簽合同額在647億元人民幣以上，國內穩步提升中國石化市場佔有率、隊伍動用率、投資轉化率。



他續指，全年計劃海外市場新簽合同額26.9億美元以上，加強與沙特阿美、科威特和厄瓜多爾國家石油公司、道達爾能源等國際公司全方位戰略合作，推動產業鏈與供應鏈融合「出海」。



中石化油服董事長吳柏志表示，盡快分紅是公司回饋股東的的實際行動，也是公司提高市值管理的有效舉措之一，今年公司會加大力度，盡快實現分紅。(bn)

