19/03/2025 18:23

中銀香港歡迎擴大使用「債券通」債券抵押品用途新措施

《經濟通通訊社19日專訊》中銀香港(02388)表示，歡迎香港場外結算有限公司接受境外投資者使用「債券通」在岸國債和政策性金融債，作為所有合資格衍生品交易履約抵押品的新措施。



中銀香港全球市場交易主管張承棟表示，「債券通」推動內地與香港債券市場共同發展其中 國債和政策性金融債交易最為活躍，合計佔比長期保持在70%以上。繼今年年初「互換通」接受該類債券作為抵押品後，場外結算公司再進一步將此類債券納入所有合資格衍生品交易的履約抵押品範圍，為境外投資者的「債券通」持倉債券開闢了更多用途，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，增強在岸債券的吸引力，同時有助於活躍內地及香港金融市場的互聯互通，加強香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。中銀香港已做好充分準備迎接新措施落地，全力配合客戶 需求，提供相關抵押品的操作。(bi)