19/03/2025 17:30

香港場外結算公司周五起接受在岸國債作為所有衍生品交易抵押品

《經濟通通訊社19日專訊》港交所(00388)宣布，旗下的香港場外結算公司將由本周五(21日)起接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為所有衍生品交易的履約抵押品。



自今年1月起，香港場外結算公司已開始接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為北向互換通的履約抵押品。



港交所平台及市場結構發展主管蘇盈盈表示，很高興能夠進一步拓寬在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的用途。這項舉措將為國際投資者提供更大的靈活性和提高資本效率，也將進一步增強人民幣資產的吸引力，推動人民幣國際化。



香港場外結算公司提供結算服務的場外衍生產品包括利率掉期(含北向互換通下的利率互換)、不交收遠期外匯合約、交叉貨幣掉期及外滙合約。(cl)