19/03/2025 19:52

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，長和吉利潤電中移動公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》英倫銀行公布議息結果，及長和吉利潤電中移動公布業績，料為周四（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐元峰會舉行。周四本港時間4:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會發言。4:30pm，瑞典央行公布利率決定和貨幣政策報告。晚上8:00pm，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄；同一時間，歐洲央行執委連恩發表講話。



*德國公布PPI，美國公布成屋銷售等數據*



數據方面，周四（20日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布2月失業率，料維持於4.1%。3:00pm，英國公布2月失業率。同一時間，德國公布2月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料由0.5%擴大至1%。4:30pm，香港公布2月綜合消費物價指數，年率升幅料由2%收窄至1.9%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4.5%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187萬升至188.7萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.4萬。10:00pm，美國公布2月成屋銷售，料由408萬降至395萬，月率跌幅料由4.9%收窄至3.2%；2月領先指標跌幅料由0.3%收窄至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:長和(00001)、恒基地產(00012)、吉利汽車(00175)、同程旅行(00780)、華潤電力(00836)、中國移動(00941)、長實集團(01113)、中國生物製藥(01177)、中國電力(02380)等。(wa)