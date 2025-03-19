19/03/2025 16:14
【高息定存】建行亞洲1個月定存首十萬高達6.68厘
《經濟通通訊社19日專訊》市場等待聯儲局即將公布議息會議結果，建行亞洲1個月、2個月以及3個月港元定存年息分別高達6.68厘、5.28厘以及4.8厘，適用於全新客戶透過「e帳戶服務」(電子渠道)開戶，首10萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。
華僑銀行上調1個月港元定存至2.5厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行理慧銀行下調3個月及6個月港元定存年息均至3.1厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額為5萬元，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
華僑銀行上調1個月港元定存至2.5厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶以新資金透過分行辦理。
數字銀行理慧銀行下調3個月及6個月港元定存年息均至3.1厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額為5萬元，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php