19/03/2025 11:23
《港元利率》拆息幾乎全線向上，一個月期兩連升報3.8厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息近乎全線上升，其中，隔夜息微升至2.71464厘，見一周最高，而與樓按相關的一個月拆息兩連升，報3.8厘，重返3月13日水平。
反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報3.9厘，為近一周最高。六個月期升至3.97441厘，一年期維持4.06232厘。
港元匯價今早在7.7692-7.7717之間上落，最新報7.7710，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報3.9厘，為近一周最高。六個月期升至3.97441厘，一年期維持4.06232厘。
港元匯價今早在7.7692-7.7717之間上落，最新報7.7710，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.71464
|+1.321
|一周
|3.12107
|+9.369
|兩周
|3.58583
|+15.904
|一個月
|3.8
|+1.685
|兩個月
|3.85446
|+4.095
|三個月
|3.9
|+2.512
|六個月
|3.97441
|+0.072
|一年
|4.06232
|-
資料來源：香港銀行公會