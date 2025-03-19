19/03/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.71464 +1.321 一周 3.12107 +9.369 兩周 3.58583 +15.904 一個月 3.8 +1.685 兩個月 3.85446 +4.095 三個月 3.9 +2.512 六個月 3.97441 +0.072 一年 4.06232 -

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息近乎全線上升，其中，隔夜息微升至2.71464厘，見一周最高，而與樓按相關的一個月拆息兩連升，報3.8厘，重返3月13日水平。反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報3.9厘，為近一周最高。六個月期升至3.97441厘，一年期維持4.06232厘。港元匯價今早在7.7692-7.7717之間上落，最新報7.7710，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會