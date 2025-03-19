19/03/2025 10:05

《真知灼見－溫灼培》德國邁向軍事自主，助歐元和金價升

《真知灼見》昨晚（18日），德國聯邦議會以多數票通過了一項千億歐元的財政方案。根據方案，德國政府將會設立一個5000億歐元的特別基金，用於基礎建設和氣候保護措施。但整個方案的重點，是國防預算將獲得1000億歐元撥款。而更重要的是，往後國防、民防、情報部門和網絡安全的支出，將不再受到債務上限的限制。要通過這方案，對德國而言是非常困難，因涉及修正德國的《基本法》，要成功修正，必須得到議會三分之二議員支持。方案將待3月21日德國參議院通過，由於聯盟黨、社民黨和綠黨基本上已掌握足夠票數，料獲通過的機率相當高。



上述法案的通過，要歸功於美國總統特朗普近期一系列對歐盟的不友好操作，例如與俄羅斯就俄烏的和談繞過了歐盟，在關稅問題上又與歐盟針鋒相對，以及宣稱要把格陵蘭納入美國等。這一切動作，使歐洲國家意識到她們在軍事上不能再依賴美國。過去，由於歐盟在軍事上依賴美國，使得歐洲在很多事情上都會跟隨美國，但歐洲若一旦逐步自強，美國或會失去對歐洲的影響力，甚至失去這一重要盟友。倘這情況真的發生，會嚴重影響美國日後在國際事務上的話語權。



美元匯率不僅反映美國經濟狀況，也反映美國的綜合國力。當美國話語權轉弱，這可視為不利於美元，相反在這情況下，金價便能看高一線。再者，倘往後德國能加大在軍備上的開支，相信也會刺激到整體德國經濟，對歐洲投資環境以至歐元也可視為利好因素。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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