19/03/2025 09:15

【議息前瞻】安聯投資料日本央行本月按兵不動，發布會論調成焦點

《環富通基金頻道19日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt預期日本央行將在3月的會議中保持貨幣政策不變。由於經濟數據趨勢仍然符合日本央行預期，使其能夠在評估1月加息的影響的同時維持立場不變。日本春季工資談判的首批結果強勁。日本國債收益率大幅上揚，而日圓在最近幾周溫和走強。到目前為止，日本央行行長植田和男和日本央行並未對這些變化作出強烈反應，顯示政策正常化的路徑仍然未變。在全球市場多變的情況下，植田和男對貨幣政策、經濟狀況和地緣政治風險的評估，將成為會議的焦點。



*日圓逐步走強與政策正常化相符，工資增長強勁有助經濟預測*



通脹與經濟增長仍符合央行的預期，日本央行將維持利率在0.5%不變。由於市場已大致預判此結果，因此市場焦點將可能轉向日本央行行長在記者會上的發言。市場關注事項包括：首先，日本國債收益率在最近幾周大幅攀升，同時日圓亦走強。這種逐步的上升與日本央行的政策正常化相符，而任何突發性的變動則可能帶來不利影響。在最近的國會演講中，日本央行行長表示，儘管孳息率已達到2008年以來的最高水平，但他對孳息率的上升並不感到擔憂。如果他在新聞發布會上維持這一立場，市場可能會將其解讀為延續目前政策方向的綠燈。



其次，隨著年度春季工資談判(Shunto)結果的公布，工資增長將成為3月份的焦點。首批綜合數據已於上周五（14日）公布，但數據仍不完整，且初步結果主要來自大型企業。平均工資增幅強勁，達到5.46%。這是30多年來的最高水平，超過去年首次統計的5.28%。如此強勁的結果也應有助日本央行的經濟預測。在新聞發布會上，行長植田和男在多大程度上強調中小型企業的工資趨勢，將對評估工資增長在整個經濟中的傳播程度至關重要，因為日本央行預期一旦實際工資開始跟隨工資增長幅度而上升，近期疲弱的私人消費就會有所改善。



*對關稅和全球經濟評估將受關注，對日股日圓前景溫和正面*



第三，對於關稅和全球經濟的評估，尤其是美國經濟及其經濟政策，將受到密切關注。特別值得關注的是，日本央行行長會否就這些因素如何影響日本央行的貨幣政策決策發表評論。



安聯投資對日本股票和日圓的前景維持溫和正面的看法，而對日本政府債券則採取中性的立場。股票在較長時間內維持窄幅波動，但隨著盈利持續成長，加上寬鬆的貨幣政策，相信股票仍具有良好價值。日圓方面，收益率收窄、美國例外主義可能降溫，以及日圓的避險吸引力日增，均支持安聯投資的積極看法。與此同時，隨著近期收益率上升，日本政府債券的前景顯得更為平衡。(wa)