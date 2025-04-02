19/03/2025 08:39

【大國博弈】甲骨文傳擬入股TikTok，提供用戶資料保障機制

《經濟通通訊社19日專訊》TikTok「不賣就禁」的暫緩令將於4月5日到期。外電引述消息人士稱，美國軟件公司甲骨文(Oracle)正在考慮參與一宗涉及TikTok美國業務出售計劃，包括制訂一項安全保障機制，確保中國無法從後門取得美國用戶資料，甲骨文也會成為TikTok美國業務的小股東。



根據報道，甲骨文與其可能合夥收購TikTok美國業務的企業，已向美國政府專責TikTok出售事項的官員提交收購建議，包括如何設立安全保障而不改變TikTok自身的演算模型等。特朗普政府官員正評估有關建議；中國方面也知悉甲骨文的建議，只要TikTok的算法仍然完全由中國控制，當局可能會接受有甲骨文參與的交易。甲骨文目前與TikTok存在業務合作關係，TikTok把其美國用戶數據集中在德州一個由甲骨文管理的數據中心內。



白宮、字節跳動及TikTok未有回應傳媒查詢。



目前，有多個財團公開表達收購TikTok美國業務的意願，包括富商Frank McCourt以及Reddit共同創辦人Alexis Ohanian為首的財團，微軟傳聞也對收購TikTok感興趣，但未有正式表態。特朗普本人則提及有四個不同的團體正在競購這款熱門短視頻應用程序。(ry)