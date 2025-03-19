19/03/2025 11:11

《Ａ股焦點》券商稱黃金股今年具堅實補漲邏輯，萊紳通靈升停

《經濟通通訊社19日專訊》黃金價格周二（18日）上漲1%，創下歷史新高，繼續保持在3000美元/盎司以上。中信證券表示，今年以來，黃金股票價格與商品價格的背離主要來自金企業績擾動和市場對金價上漲的持續性存疑。隨著增量項目在2025年集中投產，2025年或成為國內金企的業績「大年」。流動性整體寬鬆，ETF加速流入以及去美元化的長期敘事或將驗證金價高位運行的持續性。基於此，中信證券認為今年黃金股具備堅實的補漲邏輯。



滬深黃金股續見升勢，萊紳通靈(滬:603900)漲停，中潤資源(深:000506)升5%，山金國際(深:000975)升2.4%，赤峰黃金(滬:600988)升2.2%，山東黃金(滬:600547)、西部黃金(滬:601069)升約1.4%。(ry)