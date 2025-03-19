19/03/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶104點子，報7.2320

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1697，較上個交易日升36點子，和市場預測偏離仍在600點以上。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開104點子，報7.2320，上個交易日即期匯率收盤報7.2216。



市場人士指出，德國擴大財政支出提振歐元人氣，並間接助穩人民幣，不過關稅重壓下人民幣反彈力度料受限，監管層繼續對中間價中的單邊預期進行過濾。



交易員表示，美元維持弱勢，且中國債市持續調整下中美負利差收窄，人民幣外部壓力大幅緩解。短期料延續區間波動，等待關鍵事件指引。



一交易員稱，隨著近期債市的持續調整，中美負利差顯著收窄也減輕了人民幣的貶值壓力。同時，考慮到關稅對出口企業的衝擊，匯價顯著升值也並不可取，「目前的區間對各方來說應該都比較舒服。」(jq)