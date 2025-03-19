19/03/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌147點子，報7.2363

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2363，較上個交易日4時30分收盤價跌147點子，全日在7.2310至7.2387之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌106點子，報7.2380。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1697，較上個交易日升36點子，和市場預測偏離仍在600點以上。



交易員表示，美元偏弱對人民幣的提振效果仍相對有限，且待晚間美聯儲利率決議及會後聲明的指引。「關稅這麼高，人民幣升值缺乏基礎，看看鮑威爾怎麼說。」一外資行交易員稱，「人民幣要升破200均線，要美元進一步下跌。」



人行金融市場司副司長江會芬周三表示，正積極研究推進債券市場對外開放，深化拓展境內外債券市場互聯互通，穩妥有序推進境內外基礎設施托管銀行的跨境聯通與合作；推動人民幣債券成為廣泛認可的合格優質流動性資產，便利境外機構在非交易場景下使用人民幣債券。(jq)