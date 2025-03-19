19/03/2025 11:55

【特朗普新政】特朗普據悉接待阿聯酋高級官員，磋商晶片及投資

《經濟通通訊社19日專訊》知情人士透露，美國總統特朗普於周二（18日）在白宮與阿聯酋高級官員共進晚餐，磋商晶片及投資。



知情人士指，阿聯酋國家安全顧問、阿聯酋總統的兄弟Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan與特朗普談論一系列問題，如擴大阿聯酋在美國的投資，科技和能源等。



白宮沒有立即回覆置評請求。



分析指，阿聯酋正在推動從英偉達等公司購買尖端晶片，以力爭成為區域人工智能強國。雖然阿聯酋政府向用於訓練AI模型的數據中心投入了大量資金，但其雄心受到前總統拜登於2023年實施的先進晶片出口限制的阻礙。(rc)