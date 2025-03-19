19/03/2025 15:33

【ＡＩ】黃仁勳「點金術」失效，英偉達股價未見大漲

《經濟通通訊社19日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳周二（18日）在GTC大會上發言後，相關公司股價未見大漲。分析指，他的「點石成金術」正在失靈。



人工智能(AI)熱潮1年前沸騰之時，黃仁勳在該公司GTC活動上提到一些客戶和合作夥伴，其中包括戴爾和新思科技，這些公司的股票便應聲大漲。



不過，他周二在主題演講中又提到了一些公司，這一次卻反響平平，甚至有公司在他發言後下跌。黃仁勳提到將幫助通用汽車開發自動駕駛汽車後，幾分鐘後該公司股價就跌至盤中低點。當日收跌0.7%。



*英偉達較1月峰值蒸發8000億美元*



此外，就連英偉達本身，雖然該公司的人工智能晶片使其成為美國最熱門的股票之一，但由於對收入增長的擔憂，今年股價也在下跌。英偉達當日下跌逾3%，較1月峰值下跌逾20%，市值蒸發逾8000億美元。



分析認為，這表明隨著特朗普發動的關稅戰令經濟前景蒙陰影，造成美國股市下跌，市場情緒已今非昔比。除此之外，科技股也受到拖累，AI的大規模投資到底何時能夠帶來革命性變化，以及何時證明股價上漲的合理性，投資者對此愈來愈存疑。(rc)