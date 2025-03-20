20/03/2025 17:02

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布成屋銷售等數據

《經濟通通訊社20日專訊》美聯儲局一如市場預期維持利率不變，同時下調經濟增長預測，上調通脹預期，並預測今年將減息兩次。美股三大指數昨日收市報升。道指升383.32點或0.92%，報41964.63點；標普500指數升60.63點或1.08%，報5675.29點；納指升246.67點或1.41%，報17750.79點。港股方面，恒生指數收市報24219，跌551點或2.2%，成交2949億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄；同一時間，歐洲央行執委連恩發表講話。10:30pm，歐洲央行管委霍爾茨曼在倫敦政經學院一個有關貨幣政策的活動上發言。21日凌晨1:05am，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。



數據方面，今晚8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4.5%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187萬升至188.7萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.4萬。10:00pm，美國公布2月成屋銷售，料由408萬降至395萬，月率跌幅料由4.9%收窄至3.2%；2月領先指標跌幅料由0.3%收窄至0.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：華住酒店集團(US.HTHT)、耐克(US.NKE)、拼多多(US.PDD)、新氧(US.SY)、1藥網(US.YI)、極氪(US.ZK)等。(wa)