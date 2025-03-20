20/03/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》做不了「鴿」便做「鴨」

《政政經經》昨晚（19日）美國聯儲局議息，市場估會按息不動，不再唱減息大夢，做不成「鴿」，也做不成「鷹」，轉下來，可以做「鴨」。是邊種「鴨」？



有「聯儲局通訊社（即是聯儲局的放風者）」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos稱，今年3月的聯儲局主席鮑威爾似乎已成為一隻被束縛的「鴨子」，表面上平靜，但實際上是在渾濁的泥漿中，無力地划腳掌。



「鴨」也分多種，是溫和的黃鴨仔（使市場仍有希望在6月減息）？是傲慢的唐老鴨（和特朗普對著幹，強調要遏通脹不排除會加息）？還是甩了毛的光鴨（對特朗普投降，強調不理通脹而減息）？



高盛為聯儲局炮製了個「鴨」的宣言，預估FOMC聲明的變化。



倘若聯儲局企硬，不放鬆遏通脹，則息口股會受遏，港股中，兩隻電訊股是否春江水暖鴨先知，自行放下身段了？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。