20/03/2025 07:54

萬國黃金去年純利升72%收入增四成，派末期連特息23.8仙

《經濟通通訊社20日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，截至2024年12月31日止年度，錄得收入達18.76億元(人民幣．下同)，按年增42.6%；股東應佔溢利達5.75億元，按年增71.6%，每股盈利為人民幣65.7分，派末期息每股15.7港仙及特別股息約8.1港仙，合共23.8港仙，高於上個財年同期派末期息20港仙。



公司指出，溢利增幅主要由於來自金岭礦的金錠及金精礦銷售達與其溢利貢獻增加所致，當中金錠錄得6.68億元的銷售收入，按年升73%；金精礦錄得約5.2億元的銷售收入，按年增91%。期內集團錄得毛利增加61%至約9.97億元；毛利率增加6.1個百分點至53.2%。



展望未來，公司認為，儘管短期內美元走強和債券收益率上升等不利因素存在，2025年黃金市場依然顯示出強勁的韌性和長期潛力。儘管散戶投資者對黃金突破每盎司3000美元持樂觀態度，但華爾街專家對短期挑戰的看法則較為謹慎，並預期黃金價格在下半年會有新的突破。 隨著全球經濟不確定性加劇、地緣政治緊張局勢升級以及央行黃金購買需求強勁，黃金作為避險資產的吸引力將在來年繼續增強。(eh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告