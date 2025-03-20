20/03/2025 08:54

加拿大安大略省教師退休金關閉香港辦事處，降中國市場風險敞口

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，加拿大安大略省教師退休金計劃關閉香港辦事處，以減低對中國的風險敞口，並已在本周宣布決定。



基金發言人Dan Madge周三在電子郵件聲明中表示，基金將會通過新加坡和孟買的辦事處優化在亞太地區的業務，並已在當地建立專注於不同資產類別和區域市場的團隊。Dan Madge指，關閉香港辦事處為艱難決定，將會在未來18個月內逐步關閉本港業務。



報道指截至2022年9月，該基金香港辦事處有35名員工，此後逐步降至約20名。關閉辦事處後，一些香港員工將有機會調往新加坡，而其他員工將離職。報道又提到，在地緣政治緊張局勢加劇之際，該基金已採取多項措施降低中國敞口，同時正在其他亞洲市場擴張。(hc)