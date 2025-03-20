20/03/2025 07:54

【美國議息】聯儲局維持利率不變，下調今年經濟增長預測

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變，但將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%。



議息聲明表示，經濟面臨的不確定性加大，故下調今年經濟增長預測，並上調通脹預測。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。



另外，反映聯儲局官員對未來利率走勢預測的點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為3.9%，明年底為3.4%，兩者均與此前預計一致，意味聯儲局官員預測今年將減息0.5厘，明年將再減息0.5厘。點陣圖同時顯示，在19名決策者中，4名認為今年不減息，4名認為減息1次，9名認為減息2次，2名認為減息3次。(kk)





