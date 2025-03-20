20/03/2025 08:26

【開市Ｇｏ】美料下月放慢縮表，騰訊季績強勁，萬國收入遜預期

2025年3月20日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，科技股領漲。聯儲局一如市場預期維持利率不變，同時將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%，另外將核心通脹率升至2.8%，高於去年12月預估的2.5%，點陣圖預測今年將減息兩次，另外美聯儲預期下月開始放慢縮表。道指收市升383點，或0.92%，報41964點；標普升60點，或1.08%，報5675點；納指升246點，或1.41%，報17750點。金龍中國指數下跌37點，百度和萬國數據對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時04分跌10點。



2、聯儲局主席鮑威爾表示，關稅是驅動近期通脹預期上升的因素，但央行基線預期關稅對通脹影響屬暫時性。



3、美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話，雙方同意將停止攻擊能源資產作為停火第一步，特朗普稱俄烏和談已步入正軌。



4、英偉達CEO黃仁勳稱市場對DeepSeek只需更少晶片的擔憂屬錯誤，因此類AI模型須更多算力，短期內美國關稅不會對公司產生重大影響。



5、《中國建設報》報道，住建部重申需穩住樓市，推進收購存量商品房，加快構建房地產發展新模式。



6、中國將加強網絡訂餐配送安全管理，強化無堂食外賣的監管與社會監督。



7、亞洲首批美股個股槓桿及反向ETF將在港股上市，涉及英偉達、特斯拉等公司。



8、香港場外結算公司將於3月21日起接受中國國債作為衍生品交易的抵押品。



9、加拿大安大略省教師退休基金關閉在香港的辦事處。



【焦點股】



騰訊(00700)

- 上季經調整純利升30%勝預期，季度營收增幅創一年來最大，宣布800億元股票回購計劃及末期股息提高32%，加快AI基礎設施投資



外賣概念股：美團(03690)、京東(09618)

- 中國將加強網絡訂餐配送安全管理，強化無堂食外賣監管



萬國數據(09698)

- 上季虧轉賺42億人幣，收入遜預期ADS隔晚大跌14%



中國平安(02318)

- 2024年淨利潤1266.1億元人民幣，同比增長47.08%，派息1.62元人民幣



電能實業(00006)

- 全年純利升1.9%至61.2億元低於預估，派息2.04元



煤氣(00003)

- 去年少賺5.9%至57億元，核心利潤升5%，派息23仙



金山雲(03896)

- 上季營收增三成，經調整季度運營利潤首見正數，不派息



房地產股：碧桂園(02007)、融創中國(01918)、龍湖集團(00960)

- 中國住建部重申堅決穩住樓市，從供需兩端持續發力



比亞迪(01211)

- 墨西哥總統辛鮑姆表示，比亞迪尚未正式提出在該國投資計劃



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣一度彈升4.8%，至85869美元



黃金概念：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)

- 現貨金價續創新高



和黃醫藥(00013)

- 去年純利3773萬美元跌63%，不派息



上海石化(00338)

- 去年虧轉賺3億元人民幣，派息2分



中信股份(00267)

- 附屬南京鋼鐵去年純利近23億元人民幣，同比增長6%



眾安在綫(06060)

- 香港眾安銀行去年收入升52.6%，淨虧損減少至2.32億元，虧損率收窄至42%



長和(00001)、吉利汽車(00175)、華潤電力(00836)、中國移動(00941)

- 今日公布末期業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.27%，報67.09美元/桶



布倫特期油上漲0.07%，報70.97美元/桶



黃金現貨上漲0.23%，報3054.37美元/盎司



黃金期貨上漲0.71%，報3062.80美元/盎司