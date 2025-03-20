20/03/2025 11:38

【美國議息】駿利亨德森:市場焦點強調經濟增長疲弱，而非憂通脹

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變，但將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%。議息聲明指，經濟面臨的不確定性加大，故下調今年經濟增長預測，並上調通脹預測。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。



駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理Dan Siluk表示，聯儲局的最新動向令人感到意外，語氣稍顯溫和，與華爾街所預期的鷹派立場不同。在持續的通脹和不斷增加的經濟不確定性之中，聯儲局決定維持目前的利率，同時微調對證券持有的策略，顯示出謹慎而靈活的姿態。這向市場傳達了一個明確的信息，儘管面臨挑戰，但聯儲局目前缺乏調整政策設定所需的有力數據。



他表示，在初步的市場反應中，增長預測下調，失業率預測上調，似乎掩蓋了通脹預期的上調。這反映了市場焦點近期有所轉變，現在更強調經濟增長疲弱的風險，而非近年來主導討論的通脹擔憂。(bi)