20/03/2025 08:59

【美國議息】金管局維持貼現窗基本利率於4.75厘不變

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率於4.25至4.5厘不變後，香港金管局亦維持基本利率4.75厘不變。



聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變，但將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%。議息聲明表示，經濟面臨的不確定性加大，故下調今年經濟增長預測，並上調通脹預測。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。聯儲局仍然預計今年減息兩次，減幅合共為半厘，與上一次於去年12月舉行的會議預計為減息兩次一樣。(cl)



