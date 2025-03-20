20/03/2025 16:31

《本港經濟》2月整體通脹率放緩至1.4%，低於預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較1月份的相應升幅2%為低，亦較市場預估升1.9%低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年2月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.1%，亦較1月份(1.6%)為低。今年2月份的按年升幅收窄，主要是由於去年農曆新年在2月份，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。



*首兩月基本通脹率1.3%*



由於今年農曆新年在1月份，而去年則在2月份，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.3%。



*政府料通脹短期內維持溫和*



政府發言人表示，今年初的基本消費物價通脹維持輕微。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響(今年在1月尾，但去年在大約2月中)，基本綜合消費物價指數較去年同期上升1.3%，與去年12月的升幅相同。各主要組成項目的價格壓力仍大致受控。



展望將來，整體而言通脹在短期內應維持溫和。本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升。外圍價格壓力應大致維持受控，儘管由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性繼續值得關注。



*煙酒價格上升20.9%*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年2月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升20.9%)、電力、燃氣及水(上升13.3%)、交通(上升2.6%)、住屋(上升1.6%)、雜項物品(上升1.4%)、外出用膳及外賣(上升1.2%)。另一方面，綜合消費物價指數在今年2月份錄得按年跌幅的類別為基本食品(下跌1.9%)、衣履(下跌1.9%)，以及耐用物品(下跌1.1%)。(cl)