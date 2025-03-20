20/03/2025 20:04

《再戰明天》日本公布CPI，中石化神華國藥紫金美團公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》日本公布CPI，及中石化神華國藥紫金美團公布業績，料為周五（21日）市場焦點。



*紐約聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委艾斯克里瓦發表講話。本港時間周五晚9:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布2月消費者物價指數，年率升幅料由4%收窄至3.5%。11:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數，料由負13.6收窄至負13。



在本港，明日公布業績的公司有:中國石油化工股份(00386)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、華晨中國(01114)、紫金礦業(02899)、中國建築國際(03311)、交通銀行(03328)、美團-W(03690)、翰森製藥(03692)、地平線機器人-W(09660)、蔚來-SW(09866)等。



此外，明日米高集團(09879)將有基石投資者持股解禁。(wa)