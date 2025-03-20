20/03/2025 14:00

【美國議息】恒生仍料美聯儲今年減息3-4次，美股回吐健康調整

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率目標區間於4.25-4.5厘不變，符合市場預期。恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，美國政府貿易方面的政策或為當地經濟帶來下行風險，可能於今年稍後時間增加聯儲局減息的壓力，該行仍預期今年聯儲局或減息3至4次，每次25個基點。



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡認為，雖然特朗普關稅會持續帶來經濟的不確定性，但聯儲局仍有充份減息的空間來應對，美債資產承接經濟放慢的背景下，有望繼續表現強勢。



梁君馡亦認為，本輪美股回吐屬於股市的健康調整，調整後標普500指數目前的估值水平已相對較為合理，待4月初美國出台新的對等關稅明朗化後，會令投資者對經濟整體影響作出較好的判斷，避險情緒屆時有望下降。加上未來幾個月美國政府會推進削減企業稅和放寬金融業監管等計劃，該行相信美股未來仍不乏催化劑，但投資部署上，應注重企業未來派息增長的能力及防守性，不僅是偏向科技板塊。



聯儲局最新宣布維持利率不變，維持預計今年將減息兩次合共半厘，不過預告自4月起將放慢縮表速度。聯儲局主席鮑威爾強調，關稅對通脹影響應僅屬「暫時性」。(rh)