20/03/2025 14:01

【美國議息】中原按揭:香港最優惠利率仍存0.25厘下調空間

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局維持利率不變後，本港三大發鈔銀行滙豐銀行、中銀香港(02388)及渣打銀行(香港)宣布維持最優惠利率(P)不變。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息維持不變符巿場預期；基於去年本港銀行已提速減P，故本港銀行亦跟隨維持P不變。



*港銀去年已提速減P，料上半年按息維持3.5厘*



她預料，上半年本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。



*港按息料將減至3.25厘*



美息走勢方面，王美鳳預期，美國經濟前景滯脹風險增加，美息仍處於回落周期，預期年內美息仍會逐步降至3厘多水平，屆時港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P。至於港息走勢，王美鳳表示，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，預料今年美國下半年將繼續減息，而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。



王美鳳續指，在樓市向好及年內減息周期延續下，基於供平過租的個案增加，「轉租為買」及「趁低入市」的買家將會繼續增加，帶動樓市轉旺勢頭延續。(rh)



