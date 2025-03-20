20/03/2025 15:52

【美國議息】安本料美聯儲傾向減息更多，投資者將轉投國際市場

《經濟通通訊社20日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong預計，今年美聯儲將減息兩次，並傾向減息更多。



他指出，美國經濟衰退不是其基本情景預測，關稅的價格效應預計主要影響可交易貨物的相關行業，一旦硬經濟數據放緩，美聯儲可能會做出回應，最近的市場走勢出現過度反應，最近的股市拋售大約已經是其經濟衰退情景中所出現50%。



他稱，在現時主要不確定性圍繞4月2日宣布對等關稅規模，可能導致市場進一步對經濟增長下行風險而重新定價背景下，預計美國國債將表現良好，由於美國增長下行風險。



由於不確定性增加，預期市場波動性也會加劇，且隨著美國經濟轉向，這為其他地區提供了投資機會，因為投資者將從美國轉投國際市場以分散風險。



他續指出，歐洲可能會因增加的財政刺激措施、較低的地緣政治風險、溫和的油價和較弱的通脹而受惠。此外，中國市場預計將從股票市場措施、財政和貨幣刺激、以及對消費和科技的關注中獲得支持。印度方面，隨著關稅風險上升，但由於向美國的貨物出口相對GDP比率而言相對較低，該市場仍可能會受惠。(rh)