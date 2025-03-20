20/03/2025 15:40

【美國議息】大新：美股估值降至合理水平，料中長線受惠AI發展

《經濟通通訊社20日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，聯儲局議息會議連續第二次決定維持利率不變，聯邦基金利率維持在4.25-4.5%，並決定會從4月起將減持美國國庫券的上限由250億美元大幅下調至50億美元，而抵押貸款支持證券(ABS)每月減持上限維持在350億美元不變，反映聯儲局的加息及縮表行動已導致銀行體系流動性收緊。



報告指，聯儲局主席鮑威爾表示，通脹已經開始走高，一定程度上是對關稅的反應，但指關稅推動的通脹上升將是暫時性的；而貨幣政策前景沒有改變，是因為對經濟增長放緩和通脹上升 的預測會相互抵銷。鮑威爾稱議息委員明白市場信心已經大幅下滑，但經濟活動尚未下降，經濟似乎仍然健康。



報告提及，美國特朗普政府的關稅等政策在未來一段時間將繼續為經濟及金融市場注入不確定性，加上中國的人工智能發展帶來的挑戰，美股短線表現或續波動。美股預測市盈率已由今年最高22.5倍回落至目前20.6倍左右，約為十年平均加一個標準差，估值已調整至相對合理水平。該行預期，美股中長線可望繼續受惠人工智能相關發展，因此暫時維持美股看好觀點。



報告指出，對通脹和政府財赤前景的憂慮或會拖累主要債市近期的表現，但關稅政策的不明朗因素在中短線或會限制美國國庫券孳息率的上升空間，美債近期或略為可跑贏其他成熟市場主權債券。美匯的跌勢似乎已大致喘定，地緣因素或促使歐洲大幅增加國防投資，支持歐元和英鎊近期的走勢。(bn)