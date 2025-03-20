20/03/2025 15:42

【美國議息】摩根資管料美國上半年或只會再減息一次

《經濟通通訊社20日專訊》摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局今次傳達進展被延遲的訊息，主因通脹出現令人驚訝的轉變，並預期2025年的通脹將更高。由於經濟高度不確定性，聯儲局選擇按兵不動，因此官方聯邦基金利率並無變動。然而，根據FOMC委員的中值，聯儲局仍預期今年的政策將進一步減息50個基點。



他指出，官方聲明刪除了通脹與就業目標「大致平衡」的字眼，顯示委員現在對經濟成長疲弱的風險比對通脹上升更為敏感。這也與經濟預測聲明中的改變吻合，將通脹預測調高，但將經濟增長預測調低。這可能暗示聯儲局轉趨鴿派，並擔心經濟成長風險高於通脹。



他提及，聯儲局的寬鬆政策傾向仍然存在，而且將再次依賴整體數據。這意味著聯儲局的審慎基調可能會在政策軌跡中重複，而且聯儲局自己也承認，他們「不急於」放寬，這可能意味著在2025年上半年只會再減息一次，聯儲局面臨許多關於如何詮釋美國經濟轉向及政策影響的問題，但卻沒有所有答案。目前，市場似乎對於聯儲局已準備好在必要時採取行動感到安心，股市在消息公布後反彈，而債券殖利率也隨之上揚，曲線變斜。(bn)