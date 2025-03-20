20/03/2025 11:23
《港元利率》美議息後港息全線升，隔夜及一個月拆息見逾一周新高
《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。會後聲明表示，仍然預計今年減息兩次，減幅合共為半厘。港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息升近11基點至2.82202厘，而與樓按相關的一個月拆息連升三天，報3.8128厘，齊創3月12日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息四連升，今報3.9256厘，見逾一周新高。六個月及一年期分別升至3.97512厘和4.06917厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7710之間上落，最新報7.7701，較前收市價升0.008%。
聯儲局將今年GDP增速預期從去年12月估計的2.1%下調至1.7%，預料明年PCE通脹率為2.2%，高於此前估計的2.1%。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。
金管局預計，本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，而美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息四連升，今報3.9256厘，見逾一周新高。六個月及一年期分別升至3.97512厘和4.06917厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7710之間上落，最新報7.7701，較前收市價升0.008%。
聯儲局將今年GDP增速預期從去年12月估計的2.1%下調至1.7%，預料明年PCE通脹率為2.2%，高於此前估計的2.1%。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。
金管局預計，本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，而美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.82202
|+10.738
|一周
|3.18941
|+6.834
|兩周
|3.77369
|+18.786
|一個月
|3.8128
|+1.28
|兩個月
|3.88696
|+3.25
|三個月
|3.9256
|+2.56
|六個月
|3.97512
|+0.071
|一年
|4.06917
|+0.685
資料來源：香港銀行公會