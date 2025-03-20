20/03/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.82202 +10.738 一周 3.18941 +6.834 兩周 3.77369 +18.786 一個月 3.8128 +1.28 兩個月 3.88696 +3.25 三個月 3.9256 +2.56 六個月 3.97512 +0.071 一年 4.06917 +0.685

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。會後聲明表示，仍然預計今年減息兩次，減幅合共為半厘。港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息升近11基點至2.82202厘，而與樓按相關的一個月拆息連升三天，報3.8128厘，齊創3月12日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息四連升，今報3.9256厘，見逾一周新高。六個月及一年期分別升至3.97512厘和4.06917厘。港元匯價今早在7.7695-7.7710之間上落，最新報7.7701，較前收市價升0.008%。聯儲局將今年GDP增速預期從去年12月估計的2.1%下調至1.7%，預料明年PCE通脹率為2.2%，高於此前估計的2.1%。聯儲局又指，將於下月1日起放慢縮表步伐，將月度減持美國國債的上限下調至50億美元。金管局預計，本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，而美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(cl)資料來源：香港銀行公會