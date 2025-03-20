20/03/2025 14:27

上石化︰120萬噸乙烯装置料2030年前投產，不排除發債融資

《經濟通通訊社20日專訊》上石化(00338)早前公布將會新建120萬噸/年乙烯及下游新材料裝置，董事長郭曉軍在業績會上表示，公司已經成立近50年，不少主力裝置或者是儀器裝置都是在30多年前生產，存在著技術落後，技術經濟指標亦相對沒有競爭性，同時成本偏高。對於老舊的裝置進行更新，可以實現安全生產以及環保排放水平的提升，據測試新裝置可以令全公司排放降低8%。



*不排除發債融資以籌集新項目資金*



郭曉軍又指，通過新項目，集團可以對地區的燃料供應、中間品的供應實現有效的新供應。其次，通過技術進步，可以大幅提升產品競爭力，除了煉油產品以外，集團的化工產品，包括乙烯的延伸品，集團亦布局了一些新生產裝置。而相關工作已於2月28號得到政府的批復，項目亦進入到實施的啟動階段，投產時間料早於2030年前。



執行董事、副總經理兼財務總監杜軍指出，項目的投資資金主要來自公司自有資金，但公司目前亦在進行自由資金的準備，不排除在適當的時機發行債券等多種方式來籌集新項目的資金。



*未來五年為風電發展爆發期*



郭曉軍稱，集團預測未來五年為風電發展的爆發期，估計2030年的需求，可能是2025年的4倍。同時，集團亦非常重視碳纖維業務發展，他認為碳纖維行業為一個非常好的行業，未來會繼續深耕，希望打造一個碳纖維產業的生態鏈，透過不斷地降低成本，從而提高競爭力。



*布倫特原油今年料於65至75美元波動*



杜軍指出，近年油價隨著政治、產油國想法，以及貨運市場的變化等不確定性影響下，愈來愈難去預測。而在今年第一季度中，油價目前是以下跌趨勢為主。結合國際市場預測，預計今年的布倫特原油市場價格主要集中於65至75美元波動。



談到美國對華加徵關稅，杜軍表示，關稅對雙方都有利，同時都會受到傷害，而不是簡簡單單就是一方有利一方受害的問題。對於石油化工行業來說，集團將會跟隨關稅的變化去對原料燃油的流向進行優化，同時集團產品的流向也會進行最佳化及調整。(kl)