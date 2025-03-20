20/03/2025 18:45

【美國議息】中銀:美聯儲偏向鴿派，對經濟下行和通脹擔憂上升

《經濟通通訊社20日專訊》美聯儲決定維持聯邦基金利率目標區間在4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。中銀香港高級經濟研究員丁孟認為，美聯儲的決策表明，在經濟不確定性增加和核心通脹仍然高於2%的情況下，政策制定者依然謹慎行事。總體來看，本次美聯儲會議的基調相對鴿派，並且試圖緩和投資者對於經濟大幅放緩和通脹持續升高的擔憂。



此次會議的一大重要決定是放緩資產負債表縮減速度。美聯儲將放緩其證券持有量的縮減速度，將美國國債的每月贖回上限從250億美元降至50億美元。委員會將維持機構債務和機構抵押貸款支持證券(MBS)的每月贖回上限在350億美元不變。丁孟表示，這一調整表明美聯儲仍關注金融市場的流動性狀況，並對可能的經濟不確定性採取一些預防性措施。美聯儲立場謹慎，既未急於降息，也未給出任何可能收緊政策的暗示。放緩縮表速度的決定表明，政策制定者正在平衡控制通脹與保持金融穩定之間的關係。未來幾個月，市場的關注焦點將是美國關稅政策如何演化、美國通脹是否繼續回落，以及美聯儲是否會在年中啟動首次降息。



市場對此次會議的反應積極。美國主要股指上漲，美國國債收益率下降，其中對於政策利率變化敏感的兩年期美國國債收益率下降至4%以下，隔夜美元指數小幅上漲。丁孟預計，未來美元利率仍偏向下行，美元走強概率下降，利率降低有利於美股反彈，但是企業盈利預期的兌現仍是決定美股未來走勢的關鍵。(bn)

