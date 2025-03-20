20/03/2025 09:27

《真知灼見－溫灼培》聯儲局是次議息會傳遞出的三個信息

《真知灼見》美國聯儲局於今晨的議息會議後，按市場預期維持利率在4.25厘至4.5厘的範圍不變。然而，聯儲局宣布將於4月開始放慢縮表步伐，這意味著該局將減慢其資產負債表上資產規模的減少，以保持市場上較多美元流動性：每月在國債，把縮表上限規模從250億美元降至只有50億美元。



*聯儲局表明不急於減息*



在整個聲明中，最引人注目的內容是聯儲局指出，需待更多總統特朗普的關稅政策實施，才能評估其對美國經濟及通脹的影響，並在此基礎上決定下一步的貨幣政策方向，因此不會急於減息。關於經濟前景的預測，聯儲局預計今年經濟增長將僅為1.7%，明顯低於12月時預測的2.1%。至於通脹預期，該局預計今年的PCE通脹率將達到2.8%，高於12月時預測的2.5%。



*點陣圖顯示今年減息半厘*



反觀聯儲局公開的點陣圖，即各委員對未來利率預測的變化，顯示該局預期今年將減息50個基點，明年再減50個基點，預計到2027年，將再減息25個基點，待利率降至3厘水平後，將完成此次減息周期。



*聯儲局傳遞出的三個信息*



在整個議息會上，聯儲局傳遞了三個主要信息。首先，聯儲局進一步確立今年將減息兩次，明年亦會繼續減息，這打破了有部分市場分析認為今年聯儲局或不會減息，甚至因通脹高企而可能需要加息的看法。根據聯儲局的解釋，關稅政策對通脹帶來的影響會是短暫的，因此不會阻礙該局的減息步伐。其次，在此次議息會上，聯儲局最常提到的詞是「不確定性」(uncertainty)，這主要是針對特朗普關稅政策帶來的影響，解釋了為何聯儲局在貨幣政策上無法給予市場更明確的方向。最後，聯儲局明顯表達了對滯脹風險的擔憂。在其經濟預測中，不僅降低了對今年經濟增長的預期，還提高了對通脹和失業率的預測。



*利率期貨估聯儲局7月減息*



議息會後，按照利率期貨價格變化顯示，市場目前估計聯儲局的減息時間可能要推遲至7月，而非先前預期的6月。現在6月減息的概率已降至80%，而7月的概率才是100%。至於今年的第二次減息，市場普遍預計在10月進行。



回顧美元匯率，議息會後美元整體變化不大，僅出現輕微轉弱，美匯指數依然保持在103點之上。聯儲局一方面放慢縮表，另一方面又表示不急於減息，這在一定程度上平衡了市場情緒。相信下一個市場焦點將轉移至4月2日，屆時將關注特朗普對全球推出「對等關稅」的情況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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