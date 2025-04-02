20/03/2025 08:39

【大國博弈】美國擬對中國船舶徵入港費，煤炭農產品出口將受阻

《經濟通通訊社20日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普計劃通過對停靠美國港口的中國船隻徵收巨額費用來振興本地造船業，這將導致美國煤炭庫存激增，並加劇農業市場的不確定性。



據悉，特朗普正起草一項行政命令，根據美國貿易代表的提議，對中國製造的船舶或包括中國製造船舶在內的船隊停靠美國港口，收取最高150萬美元的費用。美國主要出口商和運輸供應商認為，這些潛在的港口費用限制了出口農產品、能源、礦產等所需的船隻數量。



有美國能源企業上周致函商務部長盧特尼克，指由於擬議收取巨額港口費，部分船東已經拒絕為未來的美國煤炭運輸提供報價，有機會導致美國煤炭出口在60日內停止，新收費亦可能令成本增加35%，使其在全球市場上失去競爭力。



美國石油協會(API)在3月10日提交給美國貿易代表的評論中表示，擬議收費還可能使美國更難出口其他能源產品，如石油、液化天然氣和精煉燃料。



美國貿易代表處就提議，尋求將國內出口轉用美國貨船，但目前懸掛美國旗的貨船不到200艘。美國農場局聯合會表示，美國農民已經受到來自中國、墨西哥和加拿大的報復性關稅打擊，現在又陷入了中國船舶收費之爭的夾擊。大宗農產品出口商每年可能因這些費用而額外增加3.72億至9.30億美元的運輸成本。(ry)